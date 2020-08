TURISMO

SOTTOMARINA Un settembre difficile da decifrare per le categorie turistiche di Sottomarina e Isola Verde. Se agosto non è andato poi tanto male, settembre al momento registra poche prenotazioni negli hotel, come spiega lo stesso presidente dell'associazione albergatori Giuliano Boscolo Cegion. «Su settembre al momento non si può fare una previsione racconta abbiamo al momento poche prenotazioni e molte di queste sono vincolate a cosa succederà con i contagi nelle prossime settimane. Abbiamo, ad esempio, registrato un forte interesse da parte del mercato tedesco, ma anche queste prenotazioni sono con il punto di domanda. Insomma, il prossimo mese vivrà soprattutto sui last minute e quindi al momento non abbiamo dati per capire se sarà o meno un buon mese. Un bilancio si potrà fare solo alla fine mentre, tenendo conto di quali erano le premesse, non possiamo lamentarci di agosto che è stato abbastanza in linea con le aspettative. Molti turisti hanno scelto la vacanza breve: anzichè fermarsi per una settimana hanno preferito fare 3 o 4 giorni al mare ma con tutti i comfort. Diciamo che agosto è stato un mese in linea con quanto preventivato. Certo l'ottimismo è il sale della vita di un imprenditore e quindi noi non possiamo che augurarci che anche il prossimo mese possa andare bene».

Un'altra incognita che rende di difficile interpretazione il mese di settembre è rappresentata dall'avvio delle scuole: «Se sapessimo con certezza che il loro inizio viene rimandato spiega ancora Cegion allora sì che ci potremmo programmare meglio e le stesse famiglie prenoterebbero con più convinzione. Al momento, con la data del 14 settembre probabile, ma non ancora confermata, difficile pensare che la seconda metà di settembre possa andare bene. Le nostre strutture come al solito sono pronte a servire il cliente e a far rispettare tutte le regole necessarie per mantenere la sicurezza sanitaria». Diverso il discorso per quanto riguarda le spiagge. Gli stabilimenti balneari, come da tradizione, cominceranno a smantellare le proprie strutture, ma per chi vuole passare una giornata al mare utilizzando ombrellone e lettino il servizio viene sempre garantito.

Marco Biolcati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA