JESOLO Un accordo con le organizzazioni per chiedere alle autorità sanitarie l'accesso tempestivo al programma vaccinale anti Covid-19 per i lavoratori stagionali. È l'accordo siglato nei giorni scorsi da Federalberghi Spiagge Venete, che ribadisce la necessità di inserire i lavoratori stagionali nel piano vaccinale. Con l'avvicinarsi dell'avvio della nuova stagione balneare (tradizionalmente coincide con la settimana di Pasqua), gli imprenditori del turismo hanno chiesto di avviare tutte le condizioni per potere partire in modo uniforme, regolare, in sicurezza per l'ospite quanto per i lavoratori. «Nella scorsa stagione, quando il virus aveva preso tutti alla sprovvista spiega Alberto Maschio, presidente di Federalberghi Spiagge Venete - e non c'era chiarezza su ciò che si poteva o non si poteva far, per vari giorni abbiamo dovuto navigare a vista, con protocolli e norme fino all'ultimo non chiare e sulle quali, come associazione, abbiamo lavorato duramente con le autorità preposte per riuscire a tutelare gli interessi di tutti e garantire una vacanza in sicurezza. A un anno di distanza abbiamo nozioni più precise sul virus, oltre ad un sistema sanitario che ha più certezze sul come intervenire, senza contare che c'è un vaccino».

E proprio sul vaccino si concentra l'attenzione degli operatori. «Nei giorni scorsi ribadisce Maschio - è stato sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali che prevede di chiedere alle autorità competenti l'accesso tempestivo al programma vaccinale anti Covid-19 per i lavoratori del settore turismo. Tutti hanno convenuto sul fatto che si tratta di uno strumento utile a garantire l'esercizio in piena sicurezza dell'attività turistica sia con riferimento agli addetti, sia riguardo alla generalità della popolazione. Questo tipo di proposta parte proprio dal Veneto e da Federalberghi per cui non possiamo che ribadire la necessità di riservare ai lavoratori del settore turismo particolare attenzione nell'attuazione del piano vaccinale». Ad essere ribadita è l'importanza del turismo a livello occupazionale. «Va ricordato conclude Maschio come il turismo solo nel Veneto generi qualcosa come circa 18 miliardi di euro di fatturato, pari al 10% del Pil e il 18% dei consumi interni, ma anche e soprattutto mezzo milione di posti di lavoro. Nel settore ricettivo alberghiero, la costa veneta dà lavoro a 12mila lavoratori circa, distribuiti su 722 hotel (360 dei quali a Jesolo). Ecco perché va programmata per tempo la imminente stagione balneare, con protocolli certi e un piano vaccinale anche per chi lavora in questo settore».

