TURISMOROVIGO Le forme ricettive a disposizione di turisti e non solo hanno subìto negli anni un processo evolutivo considerevole, soprattutto con l'avvento di internet e delle nuove tecnologie. Difficile oggi pensare a soluzioni che non passino per la Rete e i siti specializzati e il Polesine, pur se ancora mediamente a rilento, non fa eccezione in tal senso.RICERCA IN RETEUno dei siti più recenti dove è possibile affittare una stanza, un appartamento o addirittura un'intera casa è quello di Airbnb, nato nel 2008 e pensato in particolare...