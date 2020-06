TURISMO

MESTRE Anche le guide turistiche si rimettono in marcia. Da oggi ripartenza a raccolta e lotta all'abusivismo, un elemento subdolo, talvolta poco distinguibile dagli stessi fruitori. Gti, l'associazione delle Guide turistiche italiane, da Venezia lancia la sfida con percorsi guidati dalla stazione dei treni a Piazza San Marco. Durata, un'ora e mezza. Costo: 12 euro adulto, 6 euro tra i 7 e i 14 anni, gratuito sotto i 7 anni. La prenotazione non serve, le guide saranno in postazione esterna e riconoscibili da cartello e logo Gti. Tre gli appuntamenti, sia oggi che domani: 9.30, 10, 10.30. Come spiega Silvia Graziani, referente Gti Veneto, si tratta di «una scommessa, di un mettersi in gioco, perché il turismo in questi mesi è cambiato. Non potevamo stare a guardare, ad aspettare che tornasse tutto come prima. Il prima non esiste». E Graziani declina: «Premesso che è ormai lontano il turismo di massa, su cui come Gti abbiamo sempre avanzato perplessità, si sono invertiti i ruoli: non è più il turista che cerca noi, ma siamo noi che dobbiamo cercare il turista. Cambiando l'approccio, quasi a tu per tu, il rischio di una zona ibrida in cui si forma o cresca l'illegalità è reale. Non bisogna abbassare la guardia». Perché se la sicurezza sanitaria è fondamentale, lo è altrettanto «quella di poter usufruire di una visita effettuata da guide abilitate, con esperienza e competenza. Il nostro è un lavoro, non c'è improvvisazione». Per informazioni: veneto@guideturisticheitaliane.it.

