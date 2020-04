IL RILANCIO

BELLUNO «La montagna è salubre e sicura. Ma in questo momento ha bisogno di chiarezza da parte del Governo sui tempi e sui modi della riapertura per poter gestire la prossima stagione estiva. Dal turismo potrà arrivare una grande boccata di ossigeno per il nostro territorio». È quanto afferma il presidente della Provincia, Roberto Padrin, che in questi giorni, con il consigliere provinciale delegato al turismo Danilo De Toni, sta guardando con interesse a quella che sarà la fase 2. Proprio nell'ottica della riapertura, la Provincia e la Dmo Dolomiti hanno incontrato operatori turistici, associazioni di categoria (compresi i rifugisti) e anche con l'Usl. «Abbiamo raccolto tutte le richieste degli operatori in un documento che invieremo agli organi preposti a livello statale, in modo da avere chiarimenti precisi. La richiesta più pressante è quella dei tempi e dei modi della riapertura, temi non ancora chiariti. Gli albergatori e gli operatori, però, hanno la necessità di sapere in tempi rapidi come organizzarsi, anche perché da noi per costruire una stagione turistica bisogna cercare il personale».

LA RICHIESTA

La richiesta che accompagna il documento è semplice: fare chiarezza. «Abbiamo bisogno di un protocollo preciso e dispositivi chiari che mettano gli operatori nelle condizioni di aprire in piena sicurezza per loro, per i dipendenti e per gli ospiti - sottolinea il presidente Padrin -. Come è stato detto anche dal presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, in montagna il rischio di contrarre il virus è bassissimo, per cui siamo convinti che la stagione estiva potrà andare avanti. Certo però servono indicazioni precise per i nostri operatori». La sicurezza della montagna è sicuramente un dato a favore del Bellunese, che fa ben sperare alberghi, ristoranti e rifugi. «Ci sono buone speranze in vista della prossima stagione estiva - conferma Giuliano Vantaggi, direttore della Dmo Dolomiti -. Registriamo la volontà da parte dei turisti di spostarsi e venire in montagna, con il desiderio di poter trascorrere un soggiorno in tutta sicurezza e in tutto relax. Quello che manca al momento è la certezza delle modalità di spostamento». C'è poi tutto il tema legato alle seconde case, che non richiedono invece protocolli particolari. «I proprietari di seconde case saranno i benvenuti e troveranno una montagna accogliente, come sempre - conclude il presidente Padrin -. Dico loro di fare la spesa da noi, di utilizzare i servizi di ristorazione e di comprare i prodotti di qualità delle aziende bellunesi, che sono uno straordinario patrimonio da salvaguardare. In questo modo daranno una mano al territorio a ripartire dopo questi mesi di lockdown».

Andrea Ciprian

