Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RINASCITAPORDENONE La montagna rialza la testa e riparte di slancio, certa che anche l'estate 2021, come quella dello scorso anno, regalerà grandi soddisfazioni. Le limitazioni agli spostamenti in aereo hanno fatto scoprire, dodici mesi fa, molte località ancora poco conosciute o frequentate perfino dai residenti in Friuli Venezia Giulia. Un esempio su tutti: le pozze smeraldine di Tramonti di Sopra, che hanno fatto registrare il record...