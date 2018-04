Turismo, l'allarme delle categorie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVENEZIA A Venezia esiste e resiste ancora l'artigianato, quello vero, realizzato con amore e dedizione i cui segreti sono tramandati di generazione in generazione. Un artigianato impregnato di cultura e tradizione ma anche di creatività e innovazione. E che resiste nonostante sia sotto attacco, come ricorda Gianni De Checchi, direttore della Confartigianato veneziana: «Ogni giorno dobbiamo affrontare enormi fatiche e difficoltà, eppure continuiamo a credere che l'unico futuro possibile per la nostra città siano la qualità e la...