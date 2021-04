Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOJESOLO Al via l'iter per il riconoscimento dello status di città balneari. E' quando deciso ieri mattina nella riunione, ovviamente da remoto, del G20s, il coordinamento che rappresenta le più importanti spiagge italiane che sempre ieri ha fissato anche le date del prossimo incontro in presenza: dal 31 agosto al 2 settembre a Jesolo. Ma ad essere rilanciata è stata appunto la necessità del riconoscimento di uno status giuridico che...