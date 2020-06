TURISMO IN RIVIERA

MIRA Il naviglio torna ad essere navigabile dopo l'emergenza Covid-19. Dal prossimo 21 giugno il celebre Burchiello torna a solcare le lente acque tra le ville della Riviera per una ripartenza all'insegna delle novità: il nuovo servizio Bike & boat con mezza giornata di navigazione e l'altra di cicloturismo, con possibilità di noleggio bici o trasferimento bici propria e tariffe scontante per fino a tutto il 2021.

«Dal 14 maggio 1960 il servizio giornaliero di linea turistica fluviale Padova - Venezia e viceversa, lungo la Riviera del Brenta, del Burchiello non aveva mai smesso di funzionare ricorda Stefano Piccolo titolare di Il Burchiello srl. ma a marzo di quest'anno è stato bloccato dal lockdown. Ora riprende le sue corse per tutti i fine settimana estivi e da settembre con regolare servizio giornaliero. Si tratta di un segnale positivo di ripresa della domanda turistica testimoniato dalle numerose email e richieste di riattivazione pervenute dall'utenza turistica sia italiana che internazionale».

In Riviera sono in molti a parlare di ripartenza turistica post emergenza ed il fatto che i turisti tornino anche a navigare lungo il naviglio e a visitare le ville è certamente una testimonianza di ripresa e di rinnovato interesse, complice anche la recente diffusione del nuovo magazine della Riviera del Brenta accessibile al link https://issuu.com/consorziocittadartedelveneto/docs/la_riviera_del_brenta_-_welcome_mag . Ogni anno le imbarcazioni de Il Burchiello trasportano oltre 60 mila turisti in visita al territorio e alle antiche Ville.

«Si tratta di un turismo di qualità sottolinea Piccolo - che molto spesso soggiorna nell'area rivierasca e coglie l'occasione per una esperienza non ripetibile altrove». Tra le novità previste, nel rispetto delle misure e dei protocolli adottati per i turisti, le prenotazioni saranno possibili solo online e i voucher saranno digitali e non cartacei, a bordo delle imbarcazioni è prevista la sanificazione e igienizzazione giornaliera e e durante le soste per le visite alle Ville, con assegnazione dei posti per garantire il distanziamento sociale.

«Da quest'anno proponiamo il nuovo servizio Bike & boat con possibilità di noleggio bici o trasferimento bici propria per alternare la giornata in bici e a bordo annuncia Piccolo e nell'ottica di favorire la ripresa, abbiamo abbassato la tariffa di giornata intera portandola, fino a tutto il 2021, a 99 euro per persona adulta, invece di 109 euro».

Luisa Giantin

