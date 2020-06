IL DATO

TREVISO Tutt'altro che inaspettato, ma non per questo meno amaro. È il risultato della proiezione realizzata dalla Cna trevigiana sull'andamento del turismo nella Marca in quel che resta del 2020. E se un drammatico taglio delle presenze nel settore era stato ampiamente previsto, ora il gruppo fa appello alla Regione per mettere a punto un piano ad hoc per consentire una reale ancorché inevitabilmente lenta ripresa.

I NUMERI

«L'emergenza sanitaria sembra ormai rientrata, ma lo stesso non vale per quella economica sottolinea il direttore Giuliano Rosolen . La Provincia ma soprattutto la Regione devono usare le loro competenze per avviarsi davvero verso il ritorno ai numeri pre crisi. Servono il bonus turismo e una valorizzazione di tutto il territorio, come già avviene in altre regioni». I numeri che emergono dal report Cna fanno impallidire. Nel Trevigiano il comparto turistico si prevede che registrerà un calo di ingressi e presenze del 66% rispetto allo scorso anno. Ciò dopo che per un decennio (tra il 2010 e il 2019) la Marca è stata la provincia veneta con la maggiore crescita percentuale sia per gli arrivi (+56%) che per le presenze (+52%) registrandone rispettivamente un milione e 2,3 milioni lo scorso anno. Nelle stime Cna il Trevigiano a livello regionale si dovrebbe assestare a metà classifica per calo del turismo. Peggio faranno Verona (-75%), Venezia (-72%) e Rovigo (-67%), meglio Belluno, Padova e Vicenza pur anch'esse in forte sofferenza.

PIANO DI SOSTEGNO AL TURISMO

Un'agonia che si riflette in un calo dei fatturati per le aziende di settore pari al 71%, in linea con le previsioni non solo per il Bel Paese ma per l'intero turismo globale. Magra consolazione, poiché per tornare a regime pare serviranno non meno di tre anni secondo una stima avallata anche da Federalberghi. Per questo Cna ora avanza una richiesta ferma: aiuti concreti, immediati e accessibili. «Anzitutto serve un piano per il turismo studiato ad hoc per questa emergenza straordinaria: bonus turismo, contributi a fondo perduto specie per pagare affitti e spese fisse, un taglio dell'addizionale Irpef e investimenti per la promozione e la comunicazione aggiunge Rosolen . Solo così le strutture alberghiere e le altre del settore saranno in grado di sostenere i costi di gestione, che sommano le alte spese per la sicurezza e la sanificazione alla perdita di introito dovuta al taglio dei posti per consentire il distanziamento sociale».

TURISMO DI PROSSIMITÀ

L'appello alla Regione parte anche dalla presa di coscienza circa le nuove dinamiche che il turismo trevigiano affronterà. Da sempre attrattiva per gli stranieri, la Marca fino all'anno scorso richiamava però anche un 49% di presenze italiane. Su queste, e in particolare sulla popolazione locale, Cna ritiene doveroso puntare nell'ottica del turismo di prossimità. «Il Veneto e il Trevigiano sono una terra meravigliosa che offre mete in collina, in montagna, al mare, nelle città d'arte e nella natura, ma anche enogastronomia e sport. La Regione non pensi solo al litorale, ma realizzi una campagna promozionale per far conoscere le meraviglie di questo territorio agli stessi veneti» conclude il direttore Cna.

Serena De Salvador

