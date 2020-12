Tiziano Graziottin

E' una città stordita, piegata da incertezze e preoccupazioni di ogni tipo, la Venezia che sta per lasciarsi alle spalle un anno partito tra grandi affanni per la pesante eredità dell'aqua granda del novembre 2019 e continuato in un crescendo interminabile di difficoltà e disillusioni. E liquidare la questione sostenendo che il capoluogo veneto ha subìto né più né meno i colpi delle altre grandi città d'Italia al tempo del Covid - pagando solo un prezzo più alto come centro turistico al pari di Firenze o Napoli - è un clamoroso abbaglio. Un errore di prospettiva madornale da parte di politici lontani, e non ci si riferisce solo alla distanza fisica dalla città: c'è chi non coglie nemmeno quel che ha sotto il naso.

Venezia vive una crisi devastante e tanto più preoccupante anche nel lungo periodo perchè stanno cedendo le due gambe su cui si regge la città, ovvero turismo ed economia portuale. Due fattori economici strategici e condizionanti, che pesano qui molto più che altrove; certamente Venezia è anche altro, ma senza questi due perni rischia di implodere e crollare come un castello di carte (...)

