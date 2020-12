dalla prima pagina

(...) perchè vengono meno i fondamentali che hanno retto città d'acqua su un fronte e terraferma dall'altro dopo il rallentamento di Porto Marghera. Del crac del turismo si è detto e scritto di tutto, ma non si sottolinea mai abbastanza la pervasività di questo business sul resto della vita della città: ci si è accorti col passare dei mesi che anche i veneziani non direttamente legati al turismo pagano progressivamente il venir meno di attività e servizi in prima battuta dettati dall'affluenza dei visitatori. In sostanza, se una Venezia con meno turisti ma di maggior qualità è aspettativa condivisa, una Venezia senza turisti si traduce in una città morta, per tutti, anche per i residenti.

Meno battuta è stata la pista della crisi del porto e dei suoi effetti, forse in ragione di una storica sottovalutazione dell'importanza dell'economia portuale sulla tenuta economica del centro lagunare e della città metropolitana ad esso collegata. Una fase critica in parte agganciata al turismo stesso per effetto del contesto che sta picconando il crocierismo su Venezia, ma per considerevoli aspetti legata ad altri fattori. Il ritardo nello scavo dei fanghi dai canali portuali, il clamoroso deficit nella messa a regime di una conca di navigazione all'altezza delle necessità del terminal, l'impatto della fase di avvio del Mose in assenza di una cabina di regia degna di questo nome, sono colpi devastanti alla competitività dello scalo veneziano, che pur cercando di far valere la sua attrattività e la sua collocazione strategica come porta dell'Est sta già pagando un prezzo significativo.

Il punto è che Venezia - per quanto si sosteneva all'inizio - alla lunga non può permettersi una crisi contemporanea dei due settori che ne alimentano il benessere garantendo decine di migliaia di posti di lavoro. E se la crisi del turismo dovrebbe tradursi effettivamente in un'occasione per ripensare le modalità dell'accesso alla città e di un più corretto sfruttamento del giacimento una volta che la pandemia dovesse essere alle spalle (ma con la consapevolezza che resteranno sul terreno morti e feriti), dall'altro lato non si può più perdere ulteriore tempo nell'adottare le scelte chiave per ripristinare le condizioni di competitività del porto, peraltro un asset strategico di tutto il Veneto. La città boccheggia e ha bisogno di risposte certe, rapide, efficaci mentre in realtà si continua ad assistere a uno stucchevole palleggio e a una sistematica messa in discussione anche delle poche scelte condivise. Tra tante negatività il 2020 ci ha consegnato un Mose che funziona anche perchè nel momento di massima emergenza si è saputo far quadrato e tirar fuori il meglio in termini di persone e risorse; è proprio quel che serve e si chiede oggi ai politici vicini e lontani per fare in modo che il 2021 sia un anno di ripartenza e non di agonia.

Tiziano Graziottin

