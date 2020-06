TURISMO DI LUSSO

MESTRE Sono centinaia i milioni di euro che gli yacht di lusso portano ogni anno a Venezia, escludendo ovviamente questa stagione da dimenticare a causa del Covid-19. Eppure sono solo una piccola parte di quel che potrebbero portare se il settore venisse sviluppato. Per questo Alessandro Santi, presidente di Assoagenti Veneto, a nome di tutti gli operatori portuali ha colto più che positivamente il progetto di Vtp, Venezia Terminal Passeggeri, che prevede un investimento da 11,8 milioni di euro per riqualificare e ammodernare tutti gli attracchi per super yacht. Assoagenti non cita mai né Vtp che gestisce il terminal crociere della Marittima, né Vip la società al 100 di Vtp che si occupa degli yacht, perché ciò che chiedono gli agenti e gli altri operatori è di avere gli investimenti a prescindere da chi li farà. Non è detto, infatti, che Vtp sarà il soggetto che realizzerà gli interventi: la concessione scade nel 2025, con l'anno in più stabilito dal Governo dato che il 2020 è perso, e così poco tempo non è sufficiente per far lavori da 12 milioni destinati agli yacht e altri 60 per le navi da crociera.

TIMORI PER LE PROSPETTIVE

L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) farà una gara e nei giorni scorsi si sono già fatti avanti gruppi come Luise e Lauro di Napoli. Se vincessero i privati, verrebbe meno il controllo della Regione che ha il 53% di Vtp a fianco di operatori portuali veneziani, tre compagnie di crociera e un terminalista turco. Il pubblico in banchina potrebbe garantire meglio la libera concorrenza, ma per Assoagenti che la società sia in parte pubblica o privata non è il punto, fondamentale, invece, è che la gara premi chi farà gli investimenti, magari anche più di quelli proposti da Vtp, e sicuramente non di meno. Perché la posta in gioco è alta: le centinaia di milioni che il settore dei super yacht porta, in prospettiva potranno raddoppiare: «In un'annata normale, senza emergenze sanitarie, facciamo come agenti marittimi circa 200 toccate l'anno di questi yacht - spiega Santi -. Ognuna di queste imbarcazioni lascia al territorio circa 100 mila euro solo di servizi di agenzia. Poi ci sono i taxi mobilitati, i fornitori di champagne, aragoste, caviale, abiti e altri beni di lusso. E via di seguito. Se il sistema degli approdi verrà riqualificato, per Venezia ci saranno molti più introiti e grazie a un turismo di qualità».

Vtp, con gli 11,8 milioni di euro, vuole sistemare gli approdi, le bricole, le torrette per luce, acqua, scarichi, mettere la connessione wifi, illuminare al meglio gli ormeggi, e soprattutto elettrificare ogni banchina in modo da evitare che gli yacht facciano rumore con i generatori accesi e quindi inquinino.

Perché proprio a Venezia un porto per le barche del gran lusso potrebbe avere così tanto successo?

IL SEGRETO

«Basta guardare la conformazione fisica di questo luogo: Venezia naturalmente rappresenta un esempio unico e difficilmente replicabile di porto distribuito all'interno di una città storica». Semplice, ed è per tale motivo che gli operatori chiedono «un programma di investimenti coordinato tra l'Autorità portuale, il concessionario degli ormeggi nell'area marciana, le marine del centro storico e gli agenti marittimi».

Chiaro che se arriva qualche società privata da fuori, il rischio è che imponga una sorta di monopolio escludendo così gli operatori veneziani che, non a caso, chiedono all'Adspmas e alla città di tutelate due punti fondamentali: «In primo luogo il concessionario (Vtp oggi, o chi sarà domani ndr.) deve proseguire in attività di investimento per migliorare le infrastrutture e, di conseguenza, la qualità del servizio». E poi c'è da salvaguardare il «libero mercato. Gli agenti marittimi veneziani hanno sempre potuto operare grazie a un concessionario a prevalente controllo pubblico, in maniera da poter garantire la massima libertà di prestazione e contemporaneamente la migliore professionalità, utilizzando tra l'altro personale e risorse locali». L'associazione assicura che, in tal senso, è pronta a fare la sua parte, «garantendo la disponibilità a contribuire. Saremo quindi attenti a vigilare il processo in atto per verificare l'attuazione di questi due punti per noi imprescindibili».

Elisio Trevisan

