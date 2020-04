TURISMO

CORTINA D'AMPEZZO L'emergenza sanitaria Covid -19 ha troncato la stagione turistica invernale di Cortina e sta mettendo pesanti ipoteche su quelle future. Così l'Amministrazione comunale, con il suo braccio operativo Cortina marketing, ha incontrato le associazioni degli albergatori, degli impianti a fune e i commercianti di Cortina for us, per elaborare le strategie a breve, a medio e a lungo termine, da comprendere in un Modello Cortina. Questa è stata la prima riunione; altri incontri verranno in futuro, con tutte le categorie e i professionisti che operano in paese, sino ad attivare un protocollo di condivisione efficace con gli operatori del territorio.

Nell'apertura della riunione il sindaco Gianpietro Ghedina ha introdotto le misure attuate dal comune per fronteggiare l'emergenza sanitaria e le conseguenze sull'economia del paese. Tra queste c'è il rinvio del pagamento della tassa di soggiorno, dalla scadenza del prossimo 15 aprile sino al 15 gennaio 2021. La nuova tendenza indica la necessità di proporre esperienze, in modo da attrarre una tipologia diversa di turisti.

Ecco allora che Cortina Marketing ha elaborato e presentato alcune proposte. Con Dolomiti si ricorda il riconoscimento Unesco, nel piacere di immergersi nella natura con attività dolci e godere il paesaggio, nel godimento di svolgere attività fisica e muoversi nel territorio. Salute è un inno alla salubrità in quota, anche grazie al nuovo progetto Medical wellness. Questa proposta sarà messa in particolare evidenza, in questo momento. Non può mancare Gastronomia, con la potente offerta di ambienti rinomati e prodotti locali. Con Dolce vita e stile Cortina si cavalca l'immagine di una località di tendenza, nella sua storia, ma senza tempo, senza scadenza. L'ultimo tema è la Territorialità, a sottolineare L'importanza della cultura locale e della tradizione. Le nuove strategie di promozione dovranno tenere conto delle ripercussioni che l'emergenza sanitaria attuale potrà determinare sul mercato turistico, con un prevedibile crollo nel numero degli ospiti stranieri e con le difficoltà che potranno avere gli stessi clienti italiani, colpiti dalla crisi economica conseguente al blocco di tante attività, aziende e imprese. Fra le parole d'ordine mantiene la sua importanza lo sviluppo sostenibile, che non è più una scelta, ma una necessità.

L'ambiente deve trasmettere la percezione di un contesto montano, salubre e rigenerante. Le valutazioni sociali devono rimarcare la relazione fra la popolazione e i turisti, fra chi vive la montagna e chi la raggiunge per una vacanza. Tutto questo ha delle ripercussioni economiche: si è sottolineato che deteriorare le risorse ambientali e sociali colpirebbe le basi fondamentali dello sviluppo turistico di Cortina. Nella riunione è stata sottolineata l'importanza degli eventi, delle manifestazioni di grande richiamo. Dopo l'annullamento delle Finali di Coppa del mondo di sci alpino, lo scorso mese di marzo, ora Cortina guarda ai Mondiali del febbraio 2021, fra dieci mesi soltanto. La prospettiva successiva è quella dei Giochi olimpici invernali 2026. La riunione è stata anche occasione per presentare Cortina: una valigia, mille sogni. E' un progetto per far vivere agli ospiti una vacanza da ricordare e raccontare: nella valigia può esserci l'abbigliamento particolare, le occasioni da cogliere in paese, gli acquisti, la cultura, un libro o il biglietto per un museo, un noleggio o una cena. Cortina deve offrire un servizio completo, coinvolgendo tutte le realtà del posto.

