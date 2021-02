TURISMO

BELLUNO La tassa di soggiorno? O tutti o nessuno. E che sia uguale in ogni comune della provincia. Anche se in tempo di Covid sarebbe meglio azzerarla. È questo, in sintesi, il dibattito che ruota attorno all'imposta applicata ai turisti che soggiornano nelle strutture ricettive. Il denaro lo chiede l'albergatore per conto del Comune che poi lo utilizza per scopi attinenti al turismo locale, come l'organizzazione di eventi piuttosto che al mantenimento degli Iat.

REALTÀ E TARIFFE DIVERSE

L'ente Provincia sta cercando di affrontare il problema relativo alla concorrenza sleale che, inevitabilmente, si crea tra le strutture che l'imposta la devono chiedere e quelle invece esentate dall'obbligo. Esempio: due genitori con due figli adolescenti che prenotano un 4 stelle a Belluno devono versare giornalmente 3,50 euro a testa. Un totale di 14 euro. Se si trattengono un fine settimana, si parla di 42 euro che dovranno sborsare in più rispetto a strutture che ricadono in Comune che non applicano la tassa.

Per ovviare al problema, il Trentino Alto Adige ha risolto il problema predisponendo una tariffa uguale per tutti, a seconda delle tipologie di accoglienza. Il consigliere delegato al Turismo, Danilo De Toni, sollecitato dal Comune di Belluno, ha anticipato che «a breve organizzeremo un incontro per discuterne. Tenteremo di proporre un allineamento dell'imposta, ma bisognerà vedere come sono orientate le varie amministrazioni locali». De Toni, anche sindaco di Alleghe, comune dove l'imposta è prevista, prevede che «non sarà un'impresa facile». Il pensiero del consigliere delegato è che «non gravando sull'esercente, ma sul consumatore, permette alle amministrazioni di investire in ambito turistico».

DIBATTITO PARTITO IN COMUNE

Della questione ne ha trattato anche la Prima commissione consigliare di Belluno, su sollecitazione di Fratelli d'Italia. Il consigliere Raffaele Addamiano, infatti, a seguito della lettera da parte di sette strutture alberghiere (che chiedevano di azzerare la tassa per tutto il 2021, e non solo per i primi mesi dell'anno), ha invitato a trattare l'argomento in Commissione. In quella sede l'assessore al Turismo, Yuki d'Emilia si è presa l'impegno di parlarne con la Provincia. Detto, fatto. Lo stesso Addamiano fornisce dettagli della Commissione.

PRESENZE E ARRIVI A PICCO

L'ammontare della tassa di soggiorno per il 2019 è stata di circa 140 mila euro. Nel 2020 si è registrato meno 43% di arrivi in città e meno 33% di presenze. «Rimango contrario all'impostazione di non esonerare per tutto il 2021 l'imposta ribadisce Addamiano -, se deve restare si ragioni insieme agli albergatori su come utilizzarla, per esempio con la creazione di una Carta servizi multidisciplinare», uno strumento che, tra l'altro, lo stesso Palazzo Rosso aveva introdotto quando l'assessore al Turismo era Valerio Tabacchi. Era la Belluno City Pass, la card dedicata a chi desiderava visitare la città.

Federica Fant

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA