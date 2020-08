TURISMO

BELLUNO È ancora presto per sapere se, nonostante la pandemia, è stato confermato il trend che si era registrato a inizio anno con 100mila presenze in più nel Bellunese nei soli primi due mesi 2020 (i dati di agosto si conosceranno a settembre ndr). Ma quello che è sotto gli occhi di tutti in questa estate Covid, senza stranieri, tanti hanno scelto la montagna per le vacanze. Lo confermano dal consorzio Dmo con il direttore, Giuliano Vantaggi, che ammette «è andata meglio delle previsioni» e Alessandra Magagnin l'amministratore unico della Dmo, che ha anche il polso della situazione dal suo rifugio Pranolz a Borgo Valbelluna. «In provincia - spiega Magagnin - in questo agosto abbiamo avuto record su giornalieri e soggiorni brevi, soprattutto dall'Italia». Proprio il fatto del turismo giornalieri ha fatto esplodere le presenze sui laghi bellunesi. «Si è mosso da questa settimana di Ferragosto e la prossima - prosegue l'amministratore unico Dmo -. Molti prenotano all'ultimo e i soggiorni sono più brevi del passato». La carta vincente, oltre al meteo che ha aiutato, la promozione fatta in televisione, Sky, il programma Donna avvenuta e sui social.

RECORD A SANTA CROCE

Ferragosto sorride al lago di Santa Croce, in Comune di Alpago. Ma, ammette il sindaco Umberto Soccal, c'è anche ci si lamenta perché il grande afflusso di gente di questo periodo comporta qualche disagio. Intanto un dato di fatto: l'affluenza, appunto, è stata molto alta. «Le presenze turistiche di questo periodo ed in particolare di Ferragosto sono molto superiori a quanto ci fossimo aspettati esordisce Soccal e questo è senz'altro un aspetto positivo. Ma nel contempo abbiamo verificato che i parcheggi a disposizione sono insufficienti per accogliere tutti coloro che arrivano. Ed in questo caso bisogna avere pazienza, ma non tutti ce l'hanno».

LE POLEMICHE

Un'affermazione che in seconda battuta il sindaco Soccal spiega così: «Ci sono cittadini che si lamentano perché non trovano parcheggi liberi o i cestini dei rifiuti pieni. D'altro canto noi non siamo rimasti fermi, con le mani in mano: abbiamo fatto degli investimenti, abbiamo aggiunto un secondo steward a quello già presente in spiaggia, abbiamo potenziato la raccolta rifiuti e anche la pulizia dei bagni». Insomma: un boom turistico a due facce. «Siamo felicissimi perché le tante presenze dimostrano che la strada che abbiamo intrapreso e la politica di servizi attorno al lavoro è giusta, e le perseguiremo - prosegue il primo cittadino di Alpago -. Dall'altra effettivamente, passando per il lago, si vede che è tutto pieno e che non ci sono spazi per altri parcheggi. Ma alla gente dell'Alpago chiediamo di avere pazienza, perché le presenze turistiche in questo momento sono superiori alle nostre capacità e alle nostre possibilità e non siamo in grado né abbiamo le forze per fare di più».

FERRAGOSTO

Un pienone che, come si diceva, è stato confermato anche sabato scorso 15 agosto, giorno di Ferragosto. «Del resto - prosegue Umberto Soccal -, con una giornata così bella era inevitabile andasse così. Ma nella settimana appena conclusa abbiamo anche fatto attenzione a non organizzare eventi particolari, fatta eccezione per un concerto che si è tenuto proprio il giorno 15 alla Lega Navale». I motivi di richiamo di tante persone che, «anziché avventurasi all'estero, hanno preferito il lago di Santa Croce - dice ancora il sindaco - sono tanti: spiaggia per sole e bagno, key surf, vela e wind surf, campeggio, pista ciclopedonale». Il bilancio vero e proprio dell'estate verrà fatto più avanti. «Dipenderà come al solito da due fattori conclude il sindaco Soccal e cioè dal numero di giornate di sole e dal livello del lago. Quest'ultimo è già sceso un po' dall'inizio dell'estate in base ai bisogni dei Consorzi irrigui che ci sono a valle, in pianura. E noi ci auguriamo che, come negli ultimi anni, esso rimanga buono per garantire un bell'andamento della stagione che, abbiamo visto negli anni precedenti, può proseguire ancora per un bel po'».

Giovanni Santin

