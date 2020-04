TURISMO

BELLUNO Dopo la brusca chiusura di una stagione invernale che stava procedendo splendidamente, gli operatori turistici delle Dolomiti bellunesi vogliono essere pronti per affrontare al meglio la fine del lockdown predisponendo fin da ora tutto ciò che è necessario per far ripartire le terre dolomitiche. Giuliano Vantaggi - direttore della Dmo Dolomiti, l'organizzazione che cura la promozione del turismo in provincia di Belluno - spiega quali sono le strategie che verranno attuate per risollevare le sorti del comparto.

Come sarà orientata la vostra strategia di marketing?

«Punteremo sul comunicare la salubrità e la sicurezza che un territorio come il nostro può garantire. La montagna, da sempre, significa spazi aperti. Significa vivere una vacanza lontano da quell'affollamento che ora fa paura. Nulla a che vedere con la ressa che in varie circostanze caratterizza la vita nelle località balneari».

Quindi punterete tutto sul messaggio della vacanza in sicurezza?

«Non solo. Punteremo con altrettanta forza anche sul concetto di grande bellezza che tutto il mondo riconosce all'Italia. Viviamo nel paese più desiderato dai turisti del pianeta. Piacciono il nostro paesaggio, le nostre ricchezze artistiche e storiche, la bontà della nostra cucina e anche il nostro modo di vivere. Ciò vale per il mare, per le città d'arte e naturalmente anche per le Dolomiti».

Passata l'emergenza bisognerà puntare forte sulla possibilità, che solo noi possiamo offrire, di fare le vacanze in sicurezza e tra le più belle montagne del mondo. Concretamente, come vi state muovendo?

«Ci stiamo interfacciando molto con chi studia i meccanismi di emergenza sanitaria. Occorrerà capire cosa dovranno fare le realtà ricettive. Così da essere pronti per sfruttare al meglio le caratteristiche della nostra realtà di montagna e accogliere i turisti in sicurezza. Poi stiamo riprogrammando tutta la questione della promozione. Pensiamo che la riapertura dei mercati avverrà per fasi. Si ripartirà dal turismo di prossimità. Quello veneto, poi triveneto e quindi italiano. In un secondo momento si tornerà verso il turismo straniero. Bisognerà capire quanto sarà lunga la durata di questi passaggi».

Quali strutture potrebbero ripartire più agevolmente?

«Pensiamo che i rifugi e i campeggi possano godere dei vantaggi. I primi per quanto riguarda la parte ristorativa: se sarà necessario fare dei contingentamenti si potranno sfruttare gli spazi aperti, sempre molto graditi ai turisti. Per l'alloggio la questione è diversa, poiché bisognerà capire come si potranno utilizzare i dormitori. I campeggi invece danno la possibilità di arrivare con i propri camper e con le proprie roulotte, è come se la gente si spostasse con la propria casa. L'importante, per questo tipo di clientela, è che generi economia sul luogo, ad esempio facendo la spesa in loco. Un messaggio per tutti gli operatori del turismo bellunesi... Il mio invito è quello di guardare con speranza al futuro».

Andrea Ciprian

