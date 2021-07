Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PRIME IMPRESSIONIBELLUNO Turismo a doppia velocità. Questa la fotografia che sembra rappresentare al meglio la situazione in provincia di Belluno. Un'istantanea che parla di una partenza rallentata ma che invece pare promettere numeri in crescendo nelle prossime settimane e il (quasi) tutto esaurito per il mese di agosto. Lo dicono sia il presidente della provincia Roberto Padrin, sia il consigliere provinciale con delega al Turismo, nonché...