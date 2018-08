Turchia, Erdogan avverte gli Usa: la Nato è a rischio `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CRISIPronti a cambiare alleati. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non le manda a dire a Donald Trump, che ha annunciato il raddoppio dei dazi su acciaio e alluminio turchi giustificandoli con i cattivi rapporti tra Usa e Turchia. Anzi. Erdogan sceglie addirittura di fare irruzione nel campo del suo avversario, con una lettera al New York Times, per spiegare le sue ragioni ed elencare tutte le doglianze della Turchia per il comportamento considerato ingrato del suo principale alleato nella Nato. Prima che sia troppo tardi - scrive il...