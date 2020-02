Rifiuti abbandonati nell'area verde di via Alessandro Volta, oltre la statale 13, a poca distanza dall'istituto Flora. A raccogliere le segnalazioni è il consigliere del Movimento 5 stelle Mara Turani: «I cittadini ci segnalano disagi che non trovano soluzione, nonostante le ripetute segnalazioni ai vigili - spiega, postando le immagini di cestini stracolmi e rifiuti lasciati sulle panchine o a terra -. Questa è via Alessandro Volta, a Pordenone. Le foto testimoniano la situazione attuale, che si protrae da una settimana. Ci dicono che la zona verde è sempre costantemente sporca perché i ragazzi vanno lì a mangiare e, non trovando cestini liberi, lasciano in giro». Una situazione, questa, simile a quella segnalata in passato al parco di San Valentino, a sua volta meta di ritrovo per la pausa pranzo degli studenti del vicino Kennedy. «Soluzione - continua il consigliere comunale -: incrementiamo i cestini oppure passiamo a pulire più volte in una settimana. Se c'è una scuola nei paraggi, il Flora, e un Mc Donald uno più uno fa quasi sempre due. Piccoli accorgimenti quotidiani che rendono più pulita la nostra città e creano meno disagi ai residenti, che non dovrebbero essere penalizzati. Basta poco».

