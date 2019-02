Tumori al seno, cura d'avanguardia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OSPEDALEPORDENONE Diventa possibile anche all'ospedale di Pordenone la ricostruzione della mammella con tecnica Diep, ossia con l'utilizzo di tessuti propri della donna operata. Un intervento ricostruttivo raffinato e complesso che in Italia viene eseguito solamente in pochi centri: a renderlo possibile anche a Pordenone è stato l'inserimento in organico di un chirurgo plastico ricostruttivo, Paolo Baraziol. La procedura è stata così portata a termine con successo per la prima volta dal Dipartimento di Chirurgia, diretto da Paolo Ubiali.LA...