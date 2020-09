NUOVO MACCHINARIO

UDINE Pesa 20 tonnellate, costa 2 milioni di euro e rappresenta una rivoluzione in sanità. Il Gammapod, questo il suo nome, sta per essere installato al Santa Maria della Misericordia, portando l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale tra i primi centri in Europa a dotarsi di questo macchinario. Il sistema di radioterapia stereotassica GammaPod offrirà alle donne affette da tumore alla mammella trattamenti radioterapici più brevi e altamente mirati, tali da annullare gli effetti collaterali delle radiazioni sugli organi circostanti; totalmente non invasivo, rappresenta un cambiamento della pratica clinica nel trattamento in stadio precoce del cancro alla mammella.

Solo all'Asufc sono oltre 300 le pazienti che si sottopongono a radioterapia e potenzialmente il 50% potrà avvalersi della nuova terapia, dando la possibilità di ampliare l'offerta. Il nuovo sistema si potrà usare in alcuni casi prima di un intervento, in altri nel post intervento, a beneficio di tante pazienti affette da questo tipo di patologia. Con un impegno di spesa di due milioni di euro, l'apparecchio è stato acquistato anche grazie a un contributo di 250mila euro da parte di Fondazione Friuli e due anni fa è stato presentato a Udine direttamente dal suo inventore, Cedric X Yu, professore di Radiologia oncologica dell'università del Maryland. Un'attrezzatura costosa e dal perso di 20 tonnellate che ha richiesto diversi lavori per la sua prossima installazione, per poter procedere al suo posizionamento nel bunker della Soc di Radioterapia diretta da Marco Trovò si è resa necessaria la progettazione di specifici impianti elettrici, di un sistema dedicato di allarme anti incendio e spegnimento e della platea su cui verrà posata l'attrezzatura, che ha richiesto la realizzazione di un rinforzo strutturale. «A causa dell'emergenza Covid vi è stato uno slittamento delle opere edili, che una volta avviate non hanno comunque subito rallentamenti spiega il direttore del Dipartimento tecnico dell'AsuFc, Ermes Greatti - il calcestruzzo della nuova platea è ora in maturazione e dai rilievi eseguiti si prevede che a metà settembre sarà pronto. Si procederà quindi alla posa del pavimento, e successivo avvio in ottobre dell'installazione dell'attrezzatura, che richiederà la presenza di tecnici provenienti dagli Usa, con correlate problematiche sanitarie».

Dopo le prove e verifiche, il macchinario potrà entrare in funzione, se tutto va bene, entro fine anno. GammaPod utilizza un sistema di coppette in grado di immobilizzare la mammella interessata dal trattamento per minimizzare il movimento e fornire la localizzazione per la pianificazione mirata della terapia radiologica. Questo consente ai medici di indirizzare con precisione l'area da trattare e di indirizzare dosi di radiazioni in maniera da risparmiare il tessuto mammario sano circostante. Si parla di una riduzione degli effetti collaterali, in particolare per la dose al cuore, e di una significativa riduzione della durata trattamento, da 5 settimane a un giorno. Con le terapie oggi a disposizione, un trattamento dura cinque settimane per un totale di 25/30 applicazioni quotidiane, mentre con Gammapod le pazienti possono ricevere un ciclo completo di trattamento in sole una o cinque frazioni al massimo. La potenzialità che un giorno si possano trattare i pazienti in modo non invasivo con una singola sessione evitando la chirurgia potrebbe rivoluzionare questo campo, ridurrebbe l'onere del trattamento sui pazienti riducendo al contempo i costi per il sistema sanitario.

