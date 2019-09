Tuffo nudi prima della Champions, multati ultras dello Slavia Praga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Un prepartita così, probabilmente, non l'avrebbero mai immaginato. Anche se a onor del vero, voluta o meno, quella multa da seimila euro (tremila a testa) sono proprio andati a cercarsela. Due ultras dello Slavia Praga hanno pensato di festeggiare a Venezia, a San Marco, l'esordio in Champions league della loro squadra (contro l'Inter) con un bagno completamente nudi in un rio vicino a San Marco. Il loro piano, insomma, era quello di passare la serata in laguna per poi, il giorno dopo, spostarsi a Milano per assistere alla partita a...