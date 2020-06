LA TRAGEDIA

LONGARONE Una nottata di festa con gli amici, poi un tuffo all'alba nel lago di Garda che tanto amava. Silvia Doriguzzi, 19enne nata a Pieve di Cadore e residente a Igne Longarone, è morta così ieri a Peschiera, nel Veronese, dove si era trasferita per la stagione. Sabato avrebbe iniziato il suo nuovo lavoro come barista al bar Filò di Peschiera del Garda e a settembre avrebbe compiuto 20 anni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la giovane, nel fare il tuffo, ha battuto la testa e ha perso i sensi, rimanendo sott'acqua per diversi minuti. Inutili i soccorsi di un poliziotto che ha recuperato Silvia dalle acque del lago. Inutile la rianimazione cardiopolmonare effettuata dai militari per oltre 10 minuti. La 19enne è deceduta all'arrivo nell'ospedale di Borgo Trento, a Verona, nel primo pomeriggio.

L'ALLARME

«È annegata è annegata, aiutateci». Queste le grida che risuonavano ieri mattina alle 5 in località Ai Pioppi sul lago di Garda. Sono state udite dal poliziotto in vacanza con la famiglia nel suo camper, nel vicino campeggio Del Garda. È stato lui, l'ispettore superiore della polizia di Stato Mauro Trinca Rampelin, a intervenire per primo e a recuperare la ragazza dalle acque del lago, con l'aiuto di L.M., un amico di Silvia. La ragazza che aveva battuto la testa nel basso fondale, rimanendo lì sotto è stata sollevata e messa sul pontile, dove poi è stata rianimata. «I militari dell'Arma - spiegano i militari veronesi in una nota - , constatato che il battito cardiaco era assente, hanno avviato subito le procedure di respirazione cardiopolmonare, alternandosi senza mai fermarsi per 10 minuti circa, fino all'arrivo del 118 che ha proseguito con la manovra per ulteriori 20 minuti fino a quando non è ripreso il battito cardiaco». Silvia Doriguzzi è stata trasportata all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, poi al Borgo Trento, dove è spirata. «Le successive indagini - spiegano i carabinieri - hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti: i giovani, dopo una notte passata in spensieratezza e dopo aver abusato di bevande superalcoliche, sono andati in riva al lago e hanno deciso di fare un bagno. Una volta tornati in spiaggia, però, hanno notato l'assenza della giovane e hanno dato l'allarme».

LA FESTA

Erano 5 ragazze e 2 ragazzi: una compagnia di Peschiera dove Silvia aveva trovato la sua seconda casa, dopo una prima stagione in un campeggio come animatrice. La 19enne era rimasta fino alle 22 nel locale dove avrebbe dovuto iniziare a lavorare, al Bar Filò. Insieme agli amici era andata poi al Cafè Momus. Il locale ha chiuso alle 2 di notte e la compagnia ha continuato i festeggiamenti in questi giorni prima dell'inizio del lavoro stagionale. Sono andati al pontile in località Ai Pioppi. Prima le grida allegre, gioiose spensierate. Erano circa le 3. Poi alle 5 le disperate richieste di aiuto che hanno richiamato il poliziotto in villeggiatura.

IL DOLORE

Quando il cuore di Silvia aveva ricominciato a battere, ieri mattina, in tanti hanno sperato nel miracolo. Gli elementi c'erano tutti: il provvidenziale intervento del poliziotto, i carabinieri che l'hanno rianimata. Nel primo pomeriggio la terribile notizia si è diffusa prima sui social con post di amici affranti, poi è stata resa ufficiale: il miracolo non c'era stato. Silvia Doriguzzi era residente a Igne di Longarone, con la mamma Giulia Zambon, il compagno della madre, Michele De Bona, e la sorellina di 9 anni Francesca, che ancora non sa nulla. È nipote di Delfino Zambon, maresciallo dell'esercito di Tai di Cadore e di nonna Angelina Bergagnin di Santo Stefano.

Olivia Bonetti

