Tudor punta su Okaka per guarire dal mal di gol

Qualcuno ha già definito la sfida di oggi pomeriggio contro il Bologna alla Dacia Arena (inizio alle 15) come un match decisivo. Un altro scivolone, certo, non sarebbe facile da digerire anche facendo i conti con la classifica. Ma Igor Tudor, nella conferenza stampa della vigilia, ha citato il collega Jurgen Klopp, fresco vincitore della Champions League con il Liverpool: «Il calcio è uno sport, deve dare emozioni ed essere da esempio, ma a volte lo si prende troppo sul serio. La gente in campo la pensa così. Non è una questione di vita o...