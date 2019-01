Tubercolosi e scabbia, aumentano i casi registrati negli ultimi mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MALATTIEPORDENONE Se l'influenza è un male di stagione, tubercolosi e scabbia non conoscono limiti temporali. E nella Destra Tagliamento i contagi non mancano e, anzi, pare che siano in aumento rispetto al passato. Il nuovo anno si è aperto con due casi (non contagiosi) di tubercolosi che hanno interessato due persone straniere. Una si trova all'ospedale di Pordenone, la seconda, invece, è stata trasferita in quello di San Vito al Tagliamento. A giorni saranno resi noti i dati 2018, nel 2017 intanto i contagi complessi erano stati 24, di...