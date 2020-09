SENZA CRISI

BELLUNO Non hanno per nulla risentito del lockdown le truffe informatiche, che sono andate avanti come sempre. Anzi, anche sfruttando il virus in certi casi come chi vendeva online amuleti per diventare immuni o gocce particolari. Così si registra la differenza di sole poche unità tra il dato delle truffe informatiche del periodo marzo-maggio 2020, che sono 291, e gli stessi mesi del 2019, quando erano 310. Sembra quasi che i cyber-criminali abbiano avuto terreno fertile con l'utilizzo sempre maggiore della rete anche per le spese quotidiane.

L'ALLARME

E addirittura il periodo di chiusura in casa per i criminali del web è stato proficuo per inventare anche nuove frodi informatiche. Secondo la nota diramata in data 15 marzo 2020, sul sito internet istituzionale della Polizia Postale, le restrizioni imposte alla circolazione delle persone dalle misure di contenimento dettate al fine di arginare l'attuale crisi sanitaria, hanno portato ad un aumento considerevole dei reati informatici. Con attinenza allo specifico settore bancario, sono ormai numerose le tecniche di criminalità informatica attraverso le quali i malfattori provano a carpire le informazioni di accesso all'utenza home banking degli utenti, allo scopo di sottrarre loro denaro. Tra le varie condotte escogitate, quella che sta conoscendo maggior diffusione e desta, pertanto, maggiori allarmi è la sim swap fraud. Una tipologia di truffa arrivata anche a Belluno, come spiegano dalla Questura con la polizia postale di via Vittorio Veneto impegnata in diverse indagini di questo tipo.

LA NUOVA TRUFFA

Il criminale che ruba virtualmente la sim e l'identità del malcapitato non si limita a commettere il reato di truffa, ma incorre anche in quello di sostituzione di persona e intrusione nei sistemi informatici. Si tratta di una frode complessa che parte con la denuncia da parte del truffatore dello smarrimento della telefono del malcapitato alla compagnia telefonica. In questo modo ottiene una nuova sim intestata alla vittima e, dopo aver sottratto vari dati come, dati di accesso dell'utente alle app ad ai servizi di home banking (User ID e Password/PIN), dati anagrafici ad esso riferibili, tramite il phishing. A quel punto possono svuotare conti o peggio utilizzare carte di credito e altro.

I NUMERI

Sulle truffe informatiche ormai, visti i numeri a tre cifre, indagano oltre alla polizia postale anche gli agenti della Questura e i carabinieri. È un settore dove la tendenza è in crescita di anno in anno e dove nella maggior parte dei casi gli autori restano impuniti. Nel 2019 furono 808 le truffe informatiche: in 159 casi si risalì al responsabile. Nel 2020 siamo a quota 793, e solo per 127 casi si è scoperto l'autore. Oltre alle classiche vendite bidone online, sono sempre diffuse i raggiri per le case vacanze: anche quest'anno alcuni turisti che avevano prenotato appartamenti su siti web poco affidabili e avevano versato le caparre richiesre si sono ritrovati senza appartamento arrivati a destinazione.

