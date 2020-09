LA POLEMICA

MESTRE Per Luigi Brugnaro, sindaco in carica ed ex presidente degli industriali veneziani, era come giocare in casa. Troppo in casa, secondo gli avversari di Terra & Acqua che agli imprenditori che ieri hanno promosso un incontro con i singoli candidati sindaci, contestano di avere dato troppo tempo a Brugnaro rispetto agli altri invitati, che avevano a disposizione 15 minuti per esporre i loro programmi. Il sindaco del resto non ha mancato, secondo il suo stile verbale, di tracciare un bilancio dei suoi cinque anni a Ca' Farsetti. Un esempio? «Son partito dal bilancio l'ho ristrutturato, ho ristrutturato la macchina, l'ho fatto anche utilizzando i trucchetti che potevo, anche il sistema dell'anticorruzione», ha detto il sindaco agli industriali nel corso dell'incontro a porte chiuse.

Decisamente poco formale anche il passaggio relativo al blind trust creato per separare gli affari di famiglia dall'amministrazione: «Mi sono inventato un trust, l'ho fatto perché me l'hanno chiesto loro, cossa xe un trust è una figata unica, nel mio caso ho fatto un blind trust vi garantisco che funziona», le dichiarazioni testuali pronunciate da Brugnaro e registrate da uno dei partecipanti all'incontro. A far discutere gli avversari è stato però un altro passaggio, nel quale Brugnaro ha motivato la decisione di attivare il meccanismo dei premi per favorire l'efficientamento della macchina comunale: «Io conto tutto sulle donne, sulle mogli di quelli che prendono i soldi dei premi, perché quello che non lo prende la moglie gli dice scusa ma ti te si semo? Gioco su questa logica psicologica fulminante. Credo che possa funzionare, ti ghe metti là i soldini, secondo me col becchime funziona». Parole contestate duramente dall'altro candidato sindaco Marco Gasparinetti, che ha da ridire: «Becchime? Cosa sono le mogli dei lavoratori del Comune: galline? Stiamo scherzando, spero. Ecco che il sindaco dà il meglio di è, con una battuta, chiaro, che sottende sempre un fondo di verità: la sua misoginia malcelata». Sotto accusa anche il passaggio sui trucchetti per ristrutturare i conti della macchina comunale: «Il sindaco ammette di aver utilizzato trucchetti - insiste Gasparinetti - Ci spieghi quali sono». Alla fine, a mettere forse d'accordo sindaco e avversario, è la promessa fatta da Brugnaro sull'esito delle elezioni: «Se vinso fasso na festa memorabile, ma se perdo, ghe ne fasso do».

