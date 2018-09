Trovato morto, la svolta: spunta la cocaina killer scatta un arresto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA Aveva preso una dose di cocaina e poco dopo è morto. L'avevano trovato sul divano del soggiorno di casa il papà e il fratello, perchè la mattina del giorno dopo non l'avevano visto arrivare al lavoro. Una morte inspiegabile visto che Andrea Polato, 44 anni, gestore assieme ai familiari del ristorante La Parentesi di Monselice, fino al giorno della sua morte, il 24 giugno dell'anno scorso, non aveva mai avuto problemi di salute, non soffriva di alcuna patologia. Il magistrato, Sergio Dini, aveva disposto l'autopsia e l'esame...