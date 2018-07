Trovato morto al centro del fiume

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERGANTINOQuel fiume che lo aveva affascinato, lo ha ucciso con le sue infide correnti. Ieri pomeriggio è stato recuperato dall'acqua il corpo senza vita del ragazzino di appena 16 anni, Youssef Achiri, che giovedì pomeriggio era stato inghiottito dal Po dopo che si era immerso insieme ad un amico. Per ore i vigili del fuoco lo hanno cercato con gommoni, elicottero e squadra sommozzatori, scrutando centimetro per centimetro il tratto in cui il fiume gira quasi su se stesso, con la più grande curva di tutto il suo lunghissimo corso....