Trovare la soluzione non è sufficiente: «Il problema è anche pagare il conto»

LE DIFFICOLTÀ

PERAROLO «Guardi il problema più grande sono i soldi per pagarli i segretari comunali» spiega Pier Luigi Svaluto Ferro, primo cittadino di Perarolo di Cadore. Il suo è uno dei municipi inseriti nella lista del ministero tra quelli che hanno la sede vacante. «Noi adesso andiamo a scavalco - spiega - per un piccolo Comune avere un segretario comunale a tempo pieno costerebbe almeno 50 o 60 mila euro. Poi bisogna pagargli la formazione e nel più bello passano di categoria, lasciando i comuni di mille abitanti e puntando a enti un po' più grandi. Insomma per un piccolo comune sono spese insostenibili. Noi abbiamo il nostro segretario storico e non ce ne vogliamo separare». Con il pragmatismo che caratterizza l'amministratore che da quasi trent'anni veste la fascia tricolore, Svaluto spiega: «O si aboliscono del tutto o dovrebbe essere il ministero a pagarli. Una volta arrivavano dalla prefettura, adesso c'è l'agenzia regionale dei segretari. Se si decide di mantenerli ci pensi il ministero a pagarli». «Con tutti i tagli che ci sono stati in questi anni nei trasferimenti ai Comuni, per quanto riguarda la parte corrente - aggiunge Dario Scopel, sindaco di Seren del Grappa e nel direttivo nazionale dell'Associazione piccoli comuni - non sarebbe per niente male un aiuto a pagarli. Da anni mancano anche i concorsi». E questo per i piccoli comuni è un doppio danno, tutti i vincitori di concorso possono operare solo in un comune con pochi abitanti.

IL CASO PARADOSSALE

Ornella Noventa, sindaco di Lamon, è andata a Vicenza all'albo regionale a chiedere aiuto: «Eravamo rimasti senza il nostro segretario storico e abbiamo chiesto aiuto, per fortuna ora abbiamo il dottor Pucci che dividiamo con Arsiè e Belluno, ma ci siamo dovuti barcamenare». Il paradosso di Lamon è che pur avendo 2mila e 800 abitanti a fare fede è il censimento che fissa gli abitanti a 3mila e cento. Proprio a scavalco delle due distinte categorie. «Ovviamente tutti puntano ai comuni più grandi e noi siamo costretti a pescare da una fascia in cui lavora gente che ha ben altri obiettivi».

LA SOLUZUIONE

«Ho incontrato il sottosegretario Achille Variati - spiega il direttore di Anci Veneto, Carlo Rapicavoli - per dare respiro ai piccoli comuni la soluzione potrebbe essere di consentire, per un anno, di svolgere funzione di segretario a chi ha i titoli idonei per sostenere il concorso. Mancando i nuovi ingressi a soffrire di più sono i comuni più piccoli». Figurarsi se i Comuni più piccoli distano anche due ore uno dall'altro.

A.Z.

