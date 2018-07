Troppo umido: risonanza bloccata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROBLEMABELLUNO In tilt il compressore della risonanza magnetica: pazienti in attesa rimandati a casa. È stato un finale di giornata un po' teso quello di ieri pomeriggio al San Martino. Attorno alle 17, infatti, qualcosa ha iniziato a non funzionare nell'ambulatorio dove si effettuano le risonanze magnetiche. Il macchinario ha iniziato a bloccarsi e, nonostante l'immediato intervento dei tecnici specializzati, non c'è stato modo di farlo ripartire. Diverse le persone in attesa all'esterno dell'ambulatorio, tutte rimandate a casa dopo i...