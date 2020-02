LE REAZIONI

«Grazie alle forze dell'ordine, ma ora pensiamo a cosa possono fare le istituzioni per cambiare le cose». Dopo l'operazione Tsunami, che ha spazzato via la rete di spaccio organizzato che proliferava in città, il mondo politico e istituzionale di Chioggia plaude ai risultati ma vuole indagare anche sulle cause del fenomeno. «Una vittoria della legalità dice il sindaco, Alessandro Ferro che mette a nudo l'altra faccia della medaglia, ovvero quei mali della società attuale su cui è doveroso interrogarsi, come singoli e come istituzioni». Gli fa eco l'assessore alle politiche sociali, Luciano Frizziero, che osserva che «il fenomeno della droga è globale e tocca ogni fascia di reddito, ma è necessario porci in ascolto e riflettere sulle problematiche che investono tutti. Non solo droga, ma anche alcol, consumato soprattutto tra i giovani, bullismo e gioco d'azzardo, che ha numeri impressionanti, con milioni di euro spesi». E se «le risposte a fenomeni complessi non sono mai facili aggiunge l'assessore - non per questo dobbiamo evitare di porci le domande: cosa fare per cambiare qualcosa, per cambiare rotta verso una società migliore?». Un primo passo, per il Comune, sarà verificare se gli arrestati siano destinatari di provvidenze sociali e, nel caso «provvederemo a revocarle», seguendo le procedure di legge. Ma, al netto delle note difficoltà operative (mancanza di risorse e di personale) che investono gli enti pubblici, Frizziero ritiene che la problematica di fondo da affrontare sia quella del lavoro. «Da alcuni anni a questa parte dice la città si è impoverita: le piccole e medie industrie sono quasi scomparse, l'artigianato ha perso molta consistenza, il lavoro stagionale, precario per sua stessa natura, non dà certezze. Quello che servirebbe è una ripartenza del lavoro che dia sicurezza economica e tranquillità sociale. Questo servirebbe a contenere e limitare i fenomeni di spaccio e consumo di droga, ma anche i comportamenti legati all'alcolismo e al gioco d'azzardo».

Considerazioni che sono solo in parte condivise da Barbara Penzo, consigliera comunale di opposizione (Pd) e, per professione, operatrice nell'ambito sociale. «Forse bisogna distinguere tra chi spaccia e chi consuma afferma la Penzo alcune delle persone arrestate non avevano certo problemi di soldi. Se poi valutiamo quanto può rendere lo spaccio, a fronte di un lavoro da 1200 euro al mese per otto ore al giorno E, tuttavia, una relazione tra marginalità sociale e dipendenza, esiste e va individuata e prevenuta». Ma, proprio per questo, aggiunge, «non ci si può accorgere adesso che c'è il fenomeno. Quando in consiglio comunale segnalavo episodi di bullismo e vandalismo, in vari ambiti cittadini, dal Lusenzo a piazza Europa, mi si rispondeva che, o era compito dell'Ulss o era compito della polizia e quando chiedevo un tavolo di concertazione tra gli enti pubblici e le forze dell'ordine, non se n'è fatto nulla». L'intenzione della Penzo, a questo punto, è di rinnovare la sua richiesta di un luogo di collegamento tra i servizi sociali, comunali e dell'Ulss, e le forze dell'ordine, sia per acquisire conoscenza dei fenomeni, che per impostare politiche di prevenzione. «Nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, nelle occasioni pubbliche, vanno impostate azioni educative e di prevenzione e il Comune, in primis, deve impegnarsi, non delegare ad altri».

Diego Degan

