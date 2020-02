DECORO URBANO

PORDENONE Se i topi sono diventati un problema per Pordenone, i colombi non sono da meno. Tant'è che da questo mese l'amministrazione comunale, in collaborazione con Gea, avvierà il piano di contenimento a tutela del centro. Ma anche del quartiere di Torre dove il problema è sentito dai cittadini. Una procedura per salvaguardare salute pubblica e decoro urbano attraverso la somministrazione di mangime antifecondativo. «Permette il contenimento delle nascite dei colombi e riduce la schiusa delle uova deposte dai piccioni trattati senza pericoli», spiega l'assessore Stefania Boltin. Sulla base degli studi e della sperimentazione attuata nel corso degli anni, l'antifecondativo non produce alcuna tossicità per i piccioni trattati, nessun rischio per i mammiferi e per l'uomo; nessun rischio per i rapaci e gli altri uccelli. Lo stesso vale per i resti rimasti a terra che, per le dimensioni, non possono essere ingeriti dai piccoli uccelli granivori presenti in ambito urbano e da uccelli insettivori. Nessun rischio pure per l'ambiente: «Il controllo delle nascite con il farmaco - sostiene l'assessore Boltin - si dimostra la strategia più efficace supportata dai dati scientificamente documentati. È importante iniziare presto: i colombi in centro e anche nel quartiere di Torre sono un problema sempre più importante per esercenti e residenti». Il farmaco verrà somministrato sotto forma di chicchi di mais e distribuito dagli operatori comunali a terra nelle aree individuate. Gli operatori (sempre gli stessi, in modo che il piccione, riconoscendoli, si possa fidare di loro) lo faranno generalmente la mattina. Lo stesso personale verificherà ogni giorno l'assunzione del mangime, provvedendo eventualmente alla rimozione di quello rimasto a terra. Nelle zone finite sotto osservazione si è riscontrata una presenza di 450-500 volatili in un'area di un chilometro e mezzo quadrato: un dato che è superiore a quello tecnico previsto, cioè circa 300 animali per chilometro quadrato. Superata la soglia limite, il Comune ora passerà alla fase dell'azione volta proprio a ridurre la presenza degli animali. «Cercheremo - ha precisato l'assessore Boltin - di percorrere tutte le strade per limitare i problemi. Siamo da sempre una città amica degli animali e per questo, prima di avviare il piano, abbiamo voluto monitorare la situazione». Dieci le aree della città dove il problema è evidente (centro studi, via Fratelli Bandiera, gli ex bagni pubblici e anche viale Libertà) ma si cercherà, anche per disperdere il minor numero di risorse, di fare una sorta di accorpamento. «Gli effetti garantisce Boltin si vedranno nell'arco di un triennio. Chiediamo pertanto ai cittadini di avere pazienza e di stare tranquilli. Sappiamo perfettamente che la problematica è sentita e che c'è una certa apprensione per le malattie che i piccioni possono trasmettere anche all'uomo. Sappiamo anche il guano, quando si solidifica, rovina arredi e statue. E' per tutte queste ragioni che, d'accordo con Gea, entro questo mese avvieremo il piano di contenimento attraverso la somministrazione del mangime antifecondativo». Il piano piccioni ha preso le mosse dalle lamentele dei cittadini che giungono agli uffici comunali e alla Gea a causa della presenza dei colombi in alcune aree cittadine. Il Comune, prima di intraprendere iniziative, aveva incaricato un pool di esperti (tra i quali l'ornitologo Roberto Taiariol, Paolo Pietro Albonetti dell'Università di Genova e il veterinario Marco Pellizzari, con la collaborazione dell'Azienda sanitaria e il coordinamento di Gea) di procedere alla conta dei piccioni.

Alberto Comisso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

