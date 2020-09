Troppi passeggeri, il rischio contagio fa ritardare i treni. Partenze dal Santa Lucia e Mestre posticipate fino a 45 minuti ieri nel tardo pomeriggio per ressa sui vagoni. Così finchè non si è ripristinata la capienza massima consentita di viaggiatori niente disco verde. Certo più di un malumore si è registrato ma, lo conferma la Polfer, nessun disordine.

Intanto il report quotidiano diffuso ieri dall'Azienda Zero registra 17 nuovi positivi rispetto al giorno precedente che aveva segnato l'incremento più alto da molte settimane e porta il totale in provincia dall'inizio dell'emergenza a 3.702. Le persone a oggi ancora contagiate sono 415 (tre in più), mentre i negativizzati sono 2.959, restano per fortuna inalterati i decessi (328). Diminuiscono i ricoverati in ospedale (-2): due a Mestre, tre a Venezia e 14 a Dolo, dove due pazienti sono in terapia intensiva. In netto calo i soggetti in isolamento domiciliare che passano da 1.319 a 1.183, di cui 320 positivi (-3). Rimane alta l'attenzione sui casi degli studenti positivi nel Veneto orientale. Stamane i dirigenti di tutte le scuole della zona (tra istituti comprensivi e superiori) parteciperanno a un incontro straordinario via web con il Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4, per capire come condividere le procedure in caso di nuovi casi di possibile contagio. Da sabato scorso 25 studenti e 7 professori della media Schiavinato di San Donà sono in quarantena dopo che u no studente, assente da giovedì scorso, è risultato positivo. Sono quattro, quindi, gli studenti colpiti dal virus nel Veneto orientale, dopo i due piccoli alla materna Acquerello e alla primaria San Pio X di Meolo e uno in una scuola d'infanzia di Portogruaro.

