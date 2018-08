«Troppi maleducati, per questo ho messo quel bidone»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RESIDENTEBELLUNO «Per me la vita è sacra, ma non mi sento in colpa per quello che è successo. Se avessero rispettato solamente un minimo il codice della strada non sarebbe accaduto nulla». IL FINTO AUTOVELOX Con queste parole Ottorino Zandegiacomo il proprietario della casa al civico 94 di Via Ligonto, dove aveva piazzato il finto autovelox, risponde alle polemiche che si sono innescate in paese (e non solo) dopo la morte del centauro di Este. Matteo Contadin ha frenato proprio in quel punto, non si sa però se per il simulacro di velox...