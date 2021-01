Otto persone in un locale di 36 metri quadrati e clienti in attesa del loro turno senza avere fatto la dovuta prenotazione. Come in una giornata di lavoro normale, insomma, a dispetto delle restrizioni imposte dalle norme anti Covid-19. A violarle un salone di bellezza gestito da imprenditori orientali, situato a ridosso del centro cittadino. Per i titolari dell'attività di acconciatura doppia sanzione, che significa 800 euro di multa; niente chiusura (come avvenuto durante questo mese per due bar) perché, quando i vigili sono tornati per la contestazione delle violazioni, l'imprenditore si era regolarizzato e tutto era tornato nella norma. Sintesi dei controlli della Polizia Locale sandonatese che, dopo una partita di calcio irregolare e due bar, hanno pizzicato una parrucchiera. La pattuglia, in sostanza, aveva accertato la presenza di otto persone, tra dipendenti e clienti, all'interno dell'attività di circa 36 metri quadrati; una parte dei clienti era entrata senza avere prenotato e attendeva da tempo per il taglio e la messa in piega. L'attività di parrucchiere è stata sanzionata con 800 euro per non avere non consentito l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione, per non tenere il prescritto elenco delle presenze e aver fatto permanere i clienti all'interno dei locali ben prima dell'erogazione del trattamento. «Il rispetto delle prescrizioni ha commentato l'assessore alla sicurezza, Walter Codognotto è doveroso per coloro che svolgono servizi alla persona ed erogano le loro prestazioni a stretto contatto con i clienti, anche se in questo momento osserviamo un calo nel numero di contagi non abbassiamo la guardia e manteniamo sempre comportamenti responsabili». Il sindaco Andrea Cereser ha evidenziato come la maggior parte degli esercizi «è rispettosa delle norme e vigile nei comportamenti».

