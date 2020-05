SAN DONA'/JESOLO Il mondo della movida del Basso Piave sembra avere recepito il messaggio di evitare assembramenti nei pressi dei locali riaperti dopo la quarantena. Almeno per quanto riguarda la prima parte di fine settimana. Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli nei principali locali di San Donà di Piave e di Jesolo, senza riscontrare particolari criticità, tali da richiedere interventi e sanzioni. Carabinieri e Polizia di Stato hanno predisposto dei controlli mirati nel territorio. I militari dell'Arma sono stati sollecitati anche dagli stessi cittadini che hanno chiamato in Compagnia per segnalare quelli che sembravano come dei pericolosi assembramenti; ma la successiva verifica da parte delle pattuglie, ha potuto accertare come non vi fossero delle criticità.

Anche la Polizia di Stato si è mossa, in particolare nel territorio dello jesolano che in questi giorni comincia a ripopolarsi; non sarebbero state elevate sanzioni. Oggi, con la previsione di un maggiore afflusso di gente, soprattutto nella cittadina balneare, è previsto un maggiore impiego di uomini per effettuare più controlli possibili. Non è escluso, comunque, che gli appelli lanciati anche dai medici, preoccupati per un'impennata di nuovi contagi a causa del mancato rispetto del distanziamento, abbiano sortito il giusto effetto. In particolare la frase del dottor Lucio Brollo, primario di malattie infettive al Covid-Hospital, «Ho visto giovani in un locale sandonatese, senza alcuna protezione, ignorando il rispetto della distanza sociale: sono degli imbecilli», è diventata virale e apprezzata per forza e per schiettezza.

Fabrizio Cibin

