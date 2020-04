Caccia di selezione ferma per l'emergenza coronavirus e così nei campi spadroneggiano i cinghiali che devastano le colture che stanno per essere messe a dimora. Un problema scottante che preoccupa Coldiretti che ha chiesto così l'intervento della Provincia. «I cinghiali devastano il territorio, la situazione è grave in Valbelluna, la denuncia arriva da Coldiretti Belluno. Gli anumali a casa del fermo alla caccia di contenimento imposto dalla Provincia per l'emergenza Covid 19, stanno proliferando e spadroneggiando in provincia con scorribande nei campi e nei prati e conseguente danno all'agricoltura e alle fioriture. L'associazione di categoria ha bussato nei giorni scorsi a Palazzo Piloni per avere un aiuto e sembra che la soluzione sia stata individuata. «Abbiamo scritto alla Provincia evidenziando il problema e devo dire che proprio in queste ore, grazie ad una stretta sinergia tra le parti, arriveremo ad una soluzione garantendo nel contempo tempo l'osservanza del dpcm e la sicurezza degli operatori spiega Alessandro De Rocco Presidente provinciale Coldiretti - Ringrazio il Presidente Padrin e tutti i consiglieri per l'attenzione prestata al mondo agricolo». La popolazione di cinghiali in Veneto ha superato da tempo le 10mila unità raggiungendo numeri elevati anche in provincia di Belluno. (atr)

© RIPRODUZIONE RISERVATA