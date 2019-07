CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Troppi cani morsicatori, scatta l'allarme. Sono una decina le persone che, nelle ultime due settimane, sono state morse da un cane in provincia. Sono tuttavia 130 i quattro zampe che sono stati messi in classe di morsicatura dal servizio veterinario della Uls Dolomiti di Belluno. Nell'ultimo mese, inoltre, sono arrivate una trentina di segnalazioni al movimento antispecista Siamo tutti animali di cani vaganti, ovvero senza guinzaglio liberi per i prati o per i boschi. I casi più eclatanti di questi ultimi 15 giorni anche se di episodi...