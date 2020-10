(cdm) Esposto in Procura «per la massiccia presenza di persone in piazza Libertà a Udine in occasione del Giro d'Italia». Ad annunciare l'intenzione di presentare una segnalazione a Palazzo Lovaria è Simone Tutino, in qualità di portavoce: «Un cittadino residente a Udine, padre di due studenti, si è rivolto agli avvocati Santo Tutino e Francesca Tutino. C'è la volontà di interessare l'autorità giudiziaria in riferimento alla massiccia presenza di persone che si è vista in occasione del Giro in piazza Libertà. Stiamo ponderando il ricorso. Il cittadino udinese, infatti, si chiede come mai non si sia fatto nulla per disperdere le persone e intende appellarsi alla magistratura per verificare se in quella occasione siano state rispettate le norme. Il cittadino quindi - prosegue Tutino - con l'esposto che sarà presentato nei prossimi giorni chiederà alla Procura della Repubblica di Udine di verificare se le normative del decreto del presidente del Consiglio dei ministri pendente siano state applicate in modo corretto, siccome il divieto di assembramenti è importante». Simone Tutino, inoltre, sottolinea anche come «anche fuori dalla Questura oggi (ieri ndr) sia stata segnalata la presenza di una sessantina di persone in attesa all'esterno. Credo che occorra trovare una soluzione per evitarlo».

