«Troppe tasse senza stimoli alla crescita: così non si spinge la competitività delle imprese»

Marcella Panucci, direttore generale di Confindustria, i prossimi dati sull'economia diranno se l'Italia è entrata o no in recessione. Non crede che in ogni caso questa manovra così legata a una crescita incerta sia un rischio troppo alto per l'Italia con l'aria che tira per l'economia mondiale?«C'è un dato che va senz'altro sottolineato. L'Italia ha evitato una procedura di infrazione che avrebbe avuto un impatto pesante in un contesto già non positivo per l'andamento dell'economia del Paese e globale. È un risultato importante in...