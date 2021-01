EMERGENZA INFINITA

BELLUNO Ieri è stato il giorno della ricognizione, l'ennesimo da dicembre dopo l'ennesima precipitazione nevosa. La Provincia, che ha subito avviato una ricognizione sul territorio, ha chiamato a raccolta i sindaci. E da Palazzo Piloni si leva la voce del presidente, Roberto Padrin: «Il problema maggiore riguarda le risorse. Le nevicate hanno esaurito i budget dei Comuni montani per i piani neve».

LA GIORNATA

«Da stamattina gli operai comunali e tutti i mezzi disponibili sono nuovamente al lavoro per lo sgombero neve - diceva ieri la sindaca di Auronzo, Tatiana Pais Becher -. Si segnalano alcuni problemi di allagamenti sulla sede stradale a causa dei tombotti ostruiti da neve e ghiaccio. Operativi anche i volontari della Protezione Civile di Auronzo. La nuova precipitazione ha portato un ulteriore quantitativo di neve: a Misurina circa 80-100 cm che di sommano a quella già caduta a dicembre». E il bollettino di neve fresca caduta al suolo diffuso da Arpav ieri mattina segnalava 90 centimetri in 24 ore a Ra Valles (2615 metri), 80 sul passo Falzarego (1988 metri) un metro a Col dei Baldi (1900 metri), dove al suolo si sono accumulati oltre 3 metri di neve. Ieri il pericolo valanghe era sempre forte (grado 4 su 5) e per questo gran parte dei passi dolomitici sono rimasti chiusi. Veneto Strade ieri mattina ha comunicato la chiusura anche della sp 149 di Cima Grappa (località Cima Grappa) sempre per il pericolo valanghe. Chiusi ieri anche la panoramica del Comelico (sp30), la sp 49 di Misurina e il passo Duran. I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare con interventi per la rimozione neve dai tetti, grazie anche al maltempo che ha dato una tregua.

LO SFORZO

Ma quanto potrà resistere la provincia, che dal 5 dicembre scorso ha già attraversato 6 emergenze meteo? Quanto potranno andare avanti gli sforzi degli amministratori, dei volontari della Protezione civile e dei vigili del fuoco, dell'esercito e di tutta la catena dei soccorsi che è stata attivata per gestire al meglio le grandi nevicate (di più giorni) degli ultimi due mesi? E proprio dopo l'ultimo episodio di maltempo, la Provincia ha voluto capire quale fosse la situazione sul territorio. Soprattutto in montagna, dove sono caduti dai 30 ai 90 centimetri di neve fresca, che si sommano al già consistente manto bianco delle nevicate di inizio anno. Il consigliere delegato alla Protezione Civile e Difesa del Suolo Massimo Bortoluzzi ha contattato i sindaci del Comelico, dell'Alto Cadore e delle parti alte della provincia per capire se ci fossero particolari criticità. «Ho chiamato gli amministratori - spiega - per far sentire la vicinanza dell'ente Provincia e per portare le istanze del territorio agli enti preposti a livello regionale e centrale, in modo da fare da coordinamento e agire con maggiore efficienza. La situazione non è critica come quella di inizio anno. Le nevicate pur copiose non hanno creato problemi particolari, se non qualche rallentamento alla viabilità. Il problema vero è un altro: i Comuni stanno esaurendo, e in molti casi hanno già dato fondo, al budget previsto per i piani neve».

LE RISORSE

Il presidente della Provincia va più a fondo della questione: «Di fatto, gli enti locali non hanno risorse a sufficienza per far fronte alle situazioni create dalle emergenze meteo. E una nevicate più o meno normale per la montagna, come quella di ieri, rischia di diventare un problema notevole fa notare Roberto Padrin -. È per questo che ci attiveremo a livello centrale per chiedere un'attenzione maggiore alle terre alte, come abbiamo già fatto nelle settimane scorse, e subito dopo l'emergenza meteo di inizio dicembre. I costi della montagna non sono equiparabili a quelli della pianura. Ed è indispensabile che questo messaggio arrivi forte e chiaro, perché altrimenti rischiamo di accelerare lo spopolamento solo per questioni normali in montagna, come può essere la neve». Per quanto riguarda la conta dei danni del maltempo di venerdì e sabato, non risultano agli uffici provinciali segnalazioni particolari. «Dovremo attendere il disgelo per capire se le frane storiche, quelle di competenza della Provincia, si muoveranno - spiega il consigliere Bortoluzzi -. Stiamo già studiando il modo per garantire risorse aggiuntive alle Unioni Montane nel caso in cui nei prossimi mesi dovessero registrarsi danni relativi agli ultimi episodi meteo. La Provincia deve essere vicina al territorio in maniera concreta». Solo dopo la prima grande nevicata dell'Immacolata il report consegnato al Governo contava 132 frane. (Fe.Fa.)

