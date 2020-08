LA MANIFESTAZIONE

MIRANO A poche ore dal taglio del nastro e dal primo concerto arriva lo stop del Comune: Troppe persone e troppe criticità sul piano anti covid19, il Mirano Summer festival non può partire. Una doccia fredda per gli organizzatori che avevano già investito molto, sostenendo di aver presentato un piano di sicurezza da grande evento e che ora valuta di presentare ricorso. «La Commissione comunale di vigilanza sul Pubblico spettacolo ha negato l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione - recita la nota diffusa ieri, nel primo pomeriggio, dal Comune -. L'organizzazione della manifestazione non è stata in grado di risolvere le forti criticità rilevate nei giorni scorsi, tra gli altri, dalla Regione Veneto e dalla Prefettura nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica».

Si citano, tra i nodi irrisolti del festival (che agli impianti sportivi aveva un programma di eventi fino al 12 settembre), il piano sanitario per la prevenzione, il piano safety e security ma anche il sistema di impiantistica e dei parcheggi. Tra i timori, anche la prevista affluenza massima di 1000 persone a serata, con la cena per 700 coperti. «Questo rende l'evento complesso e a rischio, non disciplinabile attraverso le linee guida per le riaperture delle attività economiche» continua la nota del Comune in cui si sottolinea che un caso di contagio richiederebbe un complesso lavoro di tracciamento e migliaia di tamponi di verifica.

«GRANDE DISPIACERE»

«L'Amministrazione comunale esprime grande dispiacere per il fatto che stasera non possa aver inizio una manifestazione apprezzata da moltissimi miranesi». Ma il patron Paolo Favaretto non è d'accordo: «Siamo stati penalizzati dal successo degli anni scorsi». Il piano prevedeva solo posti a sedere, nessuno in piedi, distanze di sicurezza, registrazione al'ingresso e servizio al tavolo per evitare contatti agli stand.

«Avevamo numeri da piccola sagra e protocolli di sicurezza da grande evento ma lo stop è arrivato comunque: fa pensare che in realtà il problema non fossero le misure di prevenzione e sicurezza ma la manifestazione stessa. A differenza di tante altre che, invece, forse perché meno blasonate, possono partire e concludersi. Ne prendiamo atto: una vera ripartenza non c'è e non si vuole fare, rimaniamo in balìa della paura e della burocrazia».

La bocciatura della commissione, aggiunge, è arrivata senza alcun controllo visivo sul posto. «Il piano era stato presentato da giorni ma lo stop arriva solo oggi. Il comunicato è stato pubblicato sul sito del Comune con solerzia sospetta, immediatamente dopo la commissione e ancor prima della notifica ufficiale agli organizzatori».

Favaretto, amareggiato, fa sapere che l'associazione valuterà il ricorso per tutelarsi a fronte al grande impegno economico sostenuto per organizzare l'evento e che chiederà di riconvocare la commissione per presentare un nuovo piano: «È evidente prosegue Favaretto che non erano gli assembramenti il problema, ma l'impreparazione delle autorità preposte al controllo. Dispiace per il mancato appoggio delle istituzioni. A questo punto lancio una sfida: ci dicano, protocolli e linee guida alla mano, cosa possiamo fare insieme. Siamo disponibili a trovare un accordo per realizzare anche in parte la nostra proposta».

