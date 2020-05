Troppa gente a bordo dei mezzi pubblici e alla fine arrivano i carabinieri. È accaduto ieri pomeriggio, alle 17.26, di fronte al terminal di Santa Maria Elisabetta del Lido. A quell'ora, secondo il piano di viaggio, doveva partire il battello foraneo diretto a Punta Sabbioni, ma il capitano si è rifiutato di partire, riscontrando il sovraffollamento del mezzo (113 persone, una decina in più) e chiedendo di rispettare le regole che sono in vigore in questi giorni. In pratica chiedendo ai viaggiatori in eccedenza, tutti lavoratori pendolari residenti tra Cavallino-Treporti e Jesolo, di scendere a terra. Ed è stato in quel momento che iniziato il caos, con la successiva trattativa per riprendere la navigazione. Di fatto una situazione che ha ricordato quanto accaduto sempre al Lido nei giorni scorsi a bordo di un autobus Actv troppo affollato. Ieri l'inflessibilità del capitano si è scontrata con la rabbia dei viaggiatori, altrettanto decisi a non voler salire nella corsa successiva. Per questo a intervenire sono stati anche i carabinieri, chiamati per placare gli animi più accesi e convincere a scendere i viaggiatori in eccesso. Poi il battello è ripartito verso Punta Sabbioni ed anche in questo caso si è registrata una certa tensione, tanto che tra alcuni viaggiatori sono volate offese e minacce con il personale di bordo.

