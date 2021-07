Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SAGRE ADDIOPORDENONE L'ultima in ordine di tempo è la Fieste da la balote di Clauzetto: la tradizionale sagra ferragostana dedicata alla tipica polpetta della Val d'Arzino che non si terrà. Un appuntamento agostano che tradizionalmente attirava anche migliaia di visitatori nella tre giorni in cui veniva organizzata. Anche se ci sarà un'edizione straordinaria in cui la balote preparata dai volontari si potrà ritirare in alcuni siti o sarà...