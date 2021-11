Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TERZO SETTOREVENEZIA «Il 10% circa delle associazioni veneziane in questo momento non è attivo. Alcune realtà sono proprio state chiuse, altre hanno sospeso l'attività. Si tratta di associazioni alle prese con una difficoltà nel reperire volontari o nel far fronte alle spese per la sede e le utenze».A lanciare l'allarme è Mario Morandi, presidente del Coordinamento delle associazioni di volontariato della Città metropolitana...