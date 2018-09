Tronchetto, piano da 20 milioni Hotel più grandi e nuova caserma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRONCHETTOVENEZIA Con un piano da 20 milioni, il Comune si accinge finalmente a chiudere la partita del Tronchetto, che da isola del degrado, del Far West e della malavita, come è stato chiamato per anni, diventerà un pezzo di città. Ci saranno le nuove funzioni di cui si è parlato a lungo, come il mercato ittico e ortofrutticolo al pianterreno dell'ex Interscambio e la sala operativa e Comando della polizia locale al primo piano, saranno rifatti in altro luogo la stazione dei pullman e il mercato turistico nonché i bagni pubblici. E ci...