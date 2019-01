Trivelle, rivolta 5Stelle Il Mise: difficile fermarle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Non c'è dubbio: di populismo energetico si può ferire. Nel senso che negli ultimi anni - come dice l'Assomineraria, l'associazione delle imprese che cercano materie prime nel sottosuolo, inventrice del neologismo - l'estrazione di gas italiano dal sottosuolo è crollata da 21 miliardi di metri cubi a soli 6 miliardi di metri cubi. Ma al terzo giorno di polemiche per tre (3) nuovi permessi di ricerca di pochi chilometri quadrati nel mare del Golfo di Taranto si capisce che forse si può anche perire di questa tipologia di...