Tricolori, vessilli, entusiasmo gli alpini emozionano Vittorio

MOMENTO CLOUVITTORIO VENETO Tricolori, vessilli e migliaia di cappelli alpini. Una sfilata che, nell'anno del Centenario, ha unito tutta l'Italia nel segno della pace. Tre ore e mezza di emozioni per il momento più atteso del Raduno Triveneto Alpini. Da via Galilei fino a Serravalle, passando per viale della Vittoria, sono stati 2.100 metri circondati da due ali di folla. Sessantamila ieri le presenze, secondo i dati ufficiali della Questura, molte di più per gli organizzatori che non avevano nascosto di voler puntare alle 100mila.ULTIMO...